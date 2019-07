Vanluchene tweede in GP Nederland

Aan thuisrijders en huidige WK-leiders Bax en Stupelis was weinig te doen in Markelo. Regerende wereldkampioenen Marvin Vanluchene en Ben van den Bogaart kwamen in de beide manches rond de zesde plaats uit het startgewoel. Ze konden zich telkens terugknokken naar plaats twee, maar dat was het maximum haalbare. In de WK-tussenstand verstevigt het Belgisch-Nederlandse duo z'n tweede plaats. Met nog zes manches te gaan, kijken ze tegen een achterstand aan van 31 punten op Bax en Stupelis. Arne Dierckens werd vierde in Markelo en stoot door naar plaats vier in de WK-tussenstand. Davy Sanders is vijfde. Volgende week al staat de Grote Prijs van Duitsland op het programma.