Vanluchene sneuvelt in reeksen 100 m. vlinder

De 26-jarige Waregemnaar zwom in de reeksen naar een chrono van 52.30, goed voor de negende en voorlaatste plaats in de achtste reeks en de dertigste plaats in totaal. Enkel de beste zestien plaatsten zich voor de halve finales. Zijn persoonlijk record op de 100m vlinderslag bedraagt 51.19. Voor Vanluchene volgen in China donderdag nog de 100 meter wisselslag en zaterdag de 100 meter vrije slag.

Lecluyse

Fanny Lecluyse, de tweede Belg in Hangzhou, plaatste zich dinsdag voor de finale van de 50 meter schoolslag, die vandaag op het programma staat. Zij komt in Hangzhou nog vrijdag (op de 100 meter schoolslag) en zondag (op de 200 meter schoolslag) in actie.