Vanluchene derde in GP Spanje

Marvin Vanluchene en Ben van den bogaart uit Oostrozebeke zijn derde geworden in de Grote Prijs van Spanje, de tweede race in het WK zijspancrossen. Davy Sanders eindigde als vierde net naast het podium.

In het zonnige Spaanse Talavera de la Reina werd de tweede wedstrijd in het wereldkampioenschap zijspancross verreden. Wereldkampioen Marvin Vanluchene kende 's zaterdags motorpech tijdens de kwalificaties, en mocht pas als allerlaatste zijn startplaats uitkiezen op zondag, op de tweede startrij. In de eerste manche kwam Vanluchene met zijn co-piloot van den bogaart, na een slechte start, pas moeizaam vooruit, en wist pas in de slotminuten de vijfde plaats in te palmen.

In de tweede reeks kwam de wereldkampioen beter uit de start, en bevond zich half koers in een een kopgroep van zes, met daaarbij ook West-Vlamingen Arne Dierckens en Davy Sanders. Vanluchene en Dierckens kwamen ten val, waarna Gistelnaar Davy Sanders de leiding kon overnemen. In de laatste vijf minuten was het echter de Nederlander Koen Hermans die het laken naar zich toetrok, voor Vanluchene en de moegestreden Sanders.

De Grote Prijs van Spanje werd gewonnen door het Nederlands-Franse koppel Hermans-Musset, de vice-wereldkampioenen van 2018. Bax-Stupelis werden tweede, Vanluchene-vd Bogaart derde. Davy Sanders en z'n Finse co-piloot Lari Kunnas vielen net naast het podium. In de WK-tussenstand moeten Vanluchene-vd Bogaart nu hun leiderspositie delen met Bax-Stupelis.

Op de foto: West-Vlaming Davy Sanders (nr 9) aan de leiding in de Grand Prix van Spanje. WK-leider Marvin Vanluchene (nr 1) volgt in vierde positie