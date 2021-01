Vanhoutte snoept BR 500 meter weer af van Tas

Stien Vanhoutte heeft zondag tijdens de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Heerenveen het Belgische record op de 500 meter verbeterd en gebracht op 39.19. Dat is elf honderdsten sneller dan de nationale toptijd die Sandrine Tas zaterdag reed (39.30). (Archieffoto)...

Op deze afstand had Vanhoutte haar beste tijd zaterdag verbeterd tot 39.32. Voordien was Vanhoutte met 39.35 in het bezit van het record. Tas kwam zondag tot 39.39.

Vanhoutte en Tas eindigden, met een respectievelijke 21e en 22e plaats, wel in de buik van de stand. De Nederlandse Femke Kok snelde naar de zege in 37.33.

Zondagochtend had Tas haar beste tijd op de drie kilometer gebracht op 4:14.77. Dat was een verbetering met twee seconden. Het leverde haar in de door de Noorse Sofie Karoline Haugen (4:07.71) gewonnen B-groep de elfde plaats op. Vanhoutte verbeterde zich niet op de 1.000 meter.

Net als een week geleden viel ze in de laatste omloop ver terug: achtste in 1:19.24. De overwinning ging naar de Russin Daria Kasjanova in 1:15.10.