Vandoorne tweede in virtuele ePrix van Monaco

Stoffel Vandoorne (Mercedes) is zaterdag tweede geworden in de virtuele ePrix van Monaco. Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing) haalde de finish niet in de online race van de elektrische broer van de Formule 1.

Het is de eerste podiumplaats voor Vandoorne in het virtuele FE-seizoen, nadat hij tweemaal op de vijfde plaats eindigde. De zege ging naar de Duitser Pascal Wehrlein (Mahindra Racing), die vanop de polepositie vertrokken was. De top drie werd vervolledigd door de Duitser Max Günther (BMW). Günther won de voorbije twee virtuele races. In de stand leidt Günther met 65 punten, voor Wehrlein met 44 punten. Vandoorne deelt de derde plaats met de Nederlander Robin Frijns (Envision Virgin Racing). Beiden hebben 40 punten.

Medio april werd Vandoorne al eens tweede op het Monegaskische virtuele stratencircuit tijdens de generale repetitie voor het virtuele FE-seizoen. De Formule E legt zich de komende maanden toe op online races, waarbij de piloten virtueel om de zege en punten koersen. Bij de 'Race at Home Challenge' wordt geld voor UNICEF ingezameld.