Vandoorne pakt eerste podiumplek in Formule E

De Nieuw-Zeelander Mitch Evans won de wedstrijd voor de Duitser André Lotterer. Die andere Belg Jérôme D’Ambrosio eindigde als tiende. Zo wordt D’Ambrosio opnieuw leider in de WK-stand. Hij heeft één punt bonus op de Portugees Antonio Da Costa.

Vandoorne, die zijn drie eerste punten behaalde dankzij zijn pole in Hongkong, volgt als veertiende met achttien punten. De volgende manche staat op 27 april in Parijs op de planning.

PR: It’s been a long time coming, but Stoffel brings home his first @FIAFormulaE podium! #RomeEPrix #ABBFormulaE #FormulaE

— Stoffel Vandoorne (@svandoorne) 13 april 2019