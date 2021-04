Vandoorne knap derde in ePrix Valencia

Vandoorne staat voor de tweede ePrix op rij op het podium. Twee weken terug won hij in Rome de vierde WK-proef. In Valencia had Vandoorne in de kwalificaties de snelste tijd gereden, maar werd hij bestraft omdat het bandennummer op de Mercedes van Vandoorne niet overeenkwam met het nummer op de technische fiche. In plaats vanop de pole, moest hij helemaal achteraan starten. De West-Vlaming rukte op naar de twaalfde stek, maar ging dan even van de baan en zakte naar de negentiende plaats terug. In de slotronden maakte hij nog bijzonder veel goed, om uiteindelijk als vijfde te finishen. Na enkele tijdstraffen voor de concurrentie werd het nog een podiumplaats voor Vandoorne. In de WK-stand is Vandoorne tweede, op negen punten van zijn teamgenoot De Vries. De Brit Sam Baird is op twaalf punten derde. Lotterer kon dit seizoen nog geen punt pakken. Zondag wordt de derde manche eveneens in Valencia afgewerkt.