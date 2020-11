Vanderhaeghe krijgt een speeldag schorsing en twee speeldagen voorwaardelijk

De coach van KV Kortrijk moet ook een boete van 2.000 euro betalen. De straf is het gevolg van zijn rode kaart in de derby tegen Zulte Waregem.

Vlak voor het einde van de wedstrijd zag KV Kortrijk de gelijkmaker van Van den Bossche afgekeurd worden wegens buitenspel. Meteen daarop gaf de vierde official vier minuten extra tijd aan, tot ontsteltenis van Vanderhaeghe. De coach van KVK had op meer gehoopt en maakte dat in woord en gebaar duidelijk aan scheidsrechter De Cremer, die Vanderhaeghe voor zijn kritiek bestrafte met een gele kaart. Omdat de oefenmeester van de bezoekers bleef sakkeren op de ref werd hij meteen daarop met rood in de tribunes gestuurd. Uiteindelijk sleepte Kortrijk nog een punt uit de brand in de West-Vlaamse derby.

Na de wedstrijd ging Vanderhaeghe in de kleedkamer van de scheidsrechter verhaal halen over zijn uitsluiting. Hij was het niet eens met de uitleg van De Cremer en ging de discussie aan, zowel over zijn rode kaart, het afgekeurde doelpunt als over de extra tijd. Wanneer Vanderhaeghe werd gevraagd om de kleedkamer te verlaten, snauwde hij De Cremer toe. "Je bent nog jong en je hebt geen persoonlijkheid", zou Vanderhaeghe gezegd hebben.

Het Bondsparket vroeg twee speeldagen schorsing, mede omdat Vanderhaeghe niet aan zijn proefstuk toe is. De trainer van de Kerels verzette zich daartegen. Ter zitting lichtte hij toe dat het zijn taak is om op te komen voor zijn team. Vanderhaeghe voelde zich onheus behandeld omdat er zo weinig extra tijd toegekend werd. Wellicht deed hij dat iets te luidruchtig, geeft Vanderhaeghe toe, maar het was volgens hem nooit onrespectvol. Er werden geen obscene gebaren gebruikt, aldus Vanderhaeghe.

Het Disciplinair Comité verwees onder meer naar de voorbeeldfunctie van Vanderhaeghe, die terughoudender had moeten zijn. "Maar in plaats daarvan gebruikt hij zijn gezagspositie om toegang te krijgen tot de kleedkamer en kritiek te uiten", klinkt het in het vonnis. "Met zijn ongepaste houding zet hij extra druk op de scheidsrechter en verstoort hij het serene verloop van de match. Hij kan namelijk de gemoederen bij de spelers daardoor ook ophitsen."

Tenzij KV Kortrijk in beroep gaat tegen de schorsing, zit Vanderhaeghe zaterdag in de thuismatch tegen Beerschot niet in de dug-out van de Kerels.