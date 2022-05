Vandendriessche: "Deze overwinning is mijn definitieve doorbraak"

Kenneth Vandendriessche heeft een fantastische periode achter de rug. Vorige maand pakte hij al de Europese titel in het duatlon en werd hij derde op het WK. Maar dit betekent z’n definitieve doorbraak. "Op training zagen we al dat het mogelijk was, maar door blessures is het er nooit echt uitgekomen in de afgelopen twee jaar. Mentaal was het moeilijk om er in blijven te geloven, maar ik denk dat dit het mooiste voorbeeld is dat de aanhouder wint."

Bekijk zijn volledige reactie in bovenstaande video.