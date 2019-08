Vanaken verlengt zijn verblijf bij Club Brugge

De regerende Gouden Schoen en tweevoudige Profvoetballer van het Jaar zette zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot 2024, een verlenging met een jaar.

In september 2018 had Vanaken al tot 2023 bijgetekend. De 26-jarige speelt sinds 2015 voor blauw-zwart, dat hem overnam van Lokeren. Hij werd met Club Brugge kampioen in 2016 en 2018. De tweevoudige Rode Duivel stond door zijn goeie prestaties in de belangstelling van meerdere clubs. Onder meer Ajax zou de Limburger in het vizier hebben.