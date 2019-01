Vanaken en Wullaert winnen Gouden Schoen

Club Brugge is de slokop van de 65e verkiezing van de Gouden Schoen. Hans Vanaken wint zijn eerste Gouden Schoen. Ivan Leko is de Trainer van het Jaar. Wesley Moraes de Belofte van het Jaar. Siebe Schrijvers scoorde het doelpunt van het jaar. Tessa Wullaert wint de Gouden Schoen bij de vrouwen...

3e Gouden Schoen op rij voor Club

Na de eerste ronde moet Hans Vanaken nog Mehdi Carcela laten voorgaan. Junior Edmilson bezet, voor de eerste helft van het jaar, de derde plaats. Dat maakt dus twee spelers van Standard in de top drie. Maar na de tweede ronde duikt Alejandro Pozuelo op in die top drie, ten nadele van Edmilson.

Maar uiteindelijk haalde Hans Vanaken het dus toch. Afgescheiden, met 97 punten voorsprong. Als meest regelmatige en constante speler van het seizoen. Met toch ook heel erg knap 21 goals en evenveel assists.

Dit is niet alleen zijn eerste Gouden Schoen. Hij volgt ook zijn twee ploegmaats Ruud Vormer en Jose Izquierdo op. De Gouden Schoen speelt dus voor het derde seizoen op een rij in het Jan Breydelstadion.

Wullaert pakt tweede Gouden Schoen

Tessa Wullaert is woensdagavond voor de tweede keer in haar carrière in de prijzen gevallen. Op de 65e verkiezing van de Gouden Schoen is de Wielsbeekse opnieuw uitgeroepen tot beste Belgische voetbalster van 2018.

Tessa Wullaert speelde het eerste deel van 2018 nog bij het Duitse Vfl Wolfburg maar versierde in het tussenseizoen een transfer naar het damesteam van Manchester City. Ze is ook met voorsprong de meest bekende Red Flame. Ook in 2016 won ze al de Gouden Schoen. Ze volgt op de erelijst Janice Cayman op.

Trainer van het Jaar

De zegetocht van Club Brugge toont zich over alle categorieën. Ivan Leko werd verkozen tot Trainer van het Jaar. Hij haalt de titel in zijn eerste jaar als headcoach bij Club Brugge. In zijn dankwoord dankte hij uitdrukkelijk blauw-zwart. Niet enkel de Club maar ook alle supporters van Club Brugge die hem een erg trotse coach maken. Hij haalt het voor Sa Pinto en Philippe Clement.

Belofte van het Jaar

Wesley Moraes werd verkozen tot Belofte van het jaar. Hij haalt het zo van Sander Berge (RC Genk) en Alexi Saelemaekers (Anderlecht).

Goal van het jaar

Club Brugge viel al in de prijzen met de auteur van de Goal van het Jaar. Die eer ging naar Siebe Schrijvers.

Andere prijzen

Niet alle prijzen kunnen natuurlijk naar West-Vlaanderen komen. We moeten ook nog iets delen met de anderen, niet? Zo mocht Lovre Kalinic (AA Gent) de prijs in ontvangst nemen van beste Doelman van het Jaar.