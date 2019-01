Vanaken en Club Brugge genieten na

Maar natuurlijk is Vanaken in de bloemetjes gezet op Jan Breydel, en er was ook blauw-zwarte taart voor de beste voetballer van het afgelopen jaar. Nagenieten was het voor Hans Vanaken, na nochtans een korte nacht. Na José Izquierdo en Ruud Vormer is Hans Vanaken de derde Club-speler op een rij die verkozen wordt tot beste voetballer van het afgelopen jaar. Dat Vanaken zou winnen, stond in de sterren geschreven. In 2019 beter doen, wordt een hele uitdaging.

Kampioen

"We moeten gewoon hetzelfde proberen te doen als in 2018, waarin we kampioen geworden zijn. Laat ons proberen om dat allemaal verder te zetten, daar gaan we voor. De uitdaging is om kampioen te spelen, we hebben weer iets om naartoe te werken", zegt hij.

Buitenland

Vanaken voelt zich goed bij Club Brugge. En ook al is de 27-jarige Limburger ambitieus, toch zit hij niet meteen te wachten op een lucratief avontuur in het buitenland. "Ik voel heel veel appreciatie en vertrouwen binnen de club. Zolang er geen concrete dingen zijn uit het buitenland heeft het voor mij geen enkel nut om daarover te spreken. Ik voel me hier goed. Mocht er iets zijn in de toekomst, dan zal ik die stap misschien ooit wel zetten, maar op dit moment is dit niet aan de orde".