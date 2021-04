Van Zandweghe mist A-finale op lichte skiff

Bruggeling Niels Van Zandweghe is er niet in geslaagd de A-finale te bereiken

De zege was voor de Pool Artur Mikolajczewski in 7:14.83 voor de Spanjaard Patricio Aznar, tweede in 7:16.70. Van Zandweghe kwam over de finish in 7:21.98. Enkel de top twee kwalificeerde zich echter voor de A-finale.

Zieke Brys

Van Zandweghe startte in Varese bij afwezigheid van zijn zieke ploegmakker Tim Brys, die in extremis afhaakte, in de lichte skiff. Het duo neemt deze zomer in de lichte dubbeltwee deel aan de Olympische Spelen.

Vrijdag finishte Van Zandweghe ook al derde in zijn kwalificatiereeks, waarna hij zich via de herkansing moest proberen plaatsen. De B-finale (voor plaats zeven) wordt zondagmorgen (9u30) geroeid.