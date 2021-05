Bruggeling Niels Van Zandweghe en zijn teammaat Tim Brys hebben zich op de tweede wereldbekermanche roeien in het Zwitserse Luzern geplaatst voor de halve finales in de lichte dubbeltwee.

Brys en Van Zandweghe, die zullen aantreden op de Olympische Spelen in Tokio, moesten in hun reeks alleen de Duitse wereldkampioenen Jason Osborne en Jonathan Rommelmann voor zich dulden. Die wonnen in 6:29.32 en waren ruim twee seconden sneller dan de Belgen.