Van Zandweghe achtste op EK lichte skiff

Niels Van Zandweghe is zondag op het EK roeien in het Italiaanse Varese als tweede geëindigd in de B-finale van de lichte skiff. Daarmee werd hij in de totaalstand achtste. (Archiefbeeld)

De 25-jarige Van Zandweghe finishte op vier seconden van de Sloveen Rajko Hrvat (7:07.01).

De Bruggeling startte in Varese bij afwezigheid van zijn zieke ploegmakker Tim Brys, die in extremis afhaakte, in de lichte skiff. Het duo neemt deze zomer in de lichte dubbeltwee deel aan de Olympische Spelen.

Vrijdag werd Van Zandweghe derde in zijn reeks, waarna hij moest herkansen. Daarin werd hij zaterdag ook derde, terwijl alleen de top twee doorstootte naar de A-finale (top zes).

Het duo met West-Vlaming Pierre De Loof en Ruben Claeys finishten zondag als tweede in de C-finale van de dubbeltwee. Dat leverde hen een veertiende plaats in de eindstand op. In hun laatste race moesten de Belgen het Noorse duo Kristoffer Brun/Are Strandli voor zich dulden.