Van "We waren precies Mapei" tot "Dat is miserie hé": reacties na Parijs-Roubaix

"Het gevoel dat we Mapei waren"

Gianni Vermeersch kwam als eerste West-Vlaming binnen op een 11de plaats. "Ik voelde me heel goed. In het begin kenden we wat pech. Ik moest twee keer wisselen van fiets. Maar we hebben vanaf de eerste kasseistrook de koers in handen genomen en dat geeft 'moral' he. Na het Bos van Wallers zijn we mee met drie op dertien renners. Dan weet je dat het aan ik en Jasper is om die voorsprong zo groot mogelijk te maken en dan hoop je dat Mathieu het kan afmaken. En we zijn nog één en twee."

"Ik had even het gevoel dat we Mapei waren. We zaten met zeven op kop bij een kasseistrook. Ik had toevallig deze week nog de beelden van Roubaix gezien, waar Mapei de koers in handen nam. Dat gaf even vleugels."

Een hel vol pechvogels "Dat is miserie"

Zo groot de vreugde bij Alpecin-Deceuninck, zo groot de ontgoocheling - door pech - bij heel wat andere teams. Voor Soudal - Quick.Step is dit het verhaal van het hele voorjaar. Yves Lampaert (24e) was ontgoocheld: "Bij het opdraaien naar Wallers zat ik op plaats vijftien. Dan rijden er nog vijf sterke mannen weg, met Ganna. Ik moest daarbij gezeten hebben. Daarachter zit je gevangen dan. In een groep met goede coureurs, maar niemand die het verschil kan maken. Dat is miserie hé.

"Ik kan hier moeilijk staan juichen"

Ook Patrick Lefevere is ontgoocheld, maar ziet dat het buiten Vlaanderen wel loopt. "Ik vind het een teleurstelling, ja. Misschien nog het meest voor de mensen die gevallen zijn en hun kans niet konden gaan. Ik kan hier moeilijk staan juichen hé. Het Vlaamse luik is echt niet goed geweest. Anderzijds bekijken jullie dat met een erg West-Vlaamse bril. We hebben twintig eerste plaatsen en twintig tweede plaatsen. Maar we zouden er direct tien willen inruilen voor enkele goede plaatsen hier. Maar je kan niet kiezen..."