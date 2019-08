Tom Van Vuchelen heeft in Wervik de Omloop van de Grensstreek gewonnen, een klassieker is dat voor beloften en eliterenners zonder contract.

Van Vuchelen was de snelste van een groepje van 3 voor de ploegmaats De Winter en Verhaegen. De drie waren in de laatste tien kilometer weggereden uit een groep van 14. Eerste West-Vlaming is Joeri Calleeuw op een vierde plaats. Thuisrijder Maxime Vantomme is vijfde.