De voorbije jaren was die rit altijd goed voor een massaspurt. Maar niet zo deze keer. De Nederlandse pistier Jan-Willem Van Schip kon, als enige overlevende van een vroege vlucht, het hele peloton verschalken en won solo. Hij is meteen ook de eerste leider.

Donderdag wordt de tweede etappe gereden in deze Ronde van België, een rit over 180,8 kilometer met start in Knokke-Heist en aankomst in Zottegem.