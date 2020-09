Van Lierde negende in laatste Ironman

Afscheidnemend atleet Frederik Van Lierde is negende geworden in de 70.3 Ironman van Les Sables d'Olonnes. Het was zijn laatste internationale wedstrijd. Volgend weekend neemt Van Lierde officieel afscheid.

Voor Van Lierde zal het een vreemd afscheidsjaar worden. De Menenaar nam gisteren deel aan pas zijn eerste wedstrijd van het jaar, en het was tevens ook zijn laatste internationale optreden.

Afscheid in eigen stad

Vorig jaar won hij nog in Les Sables d'Olonnes, de thuisbasis van zijn Franse club. Na het zwemmen en het fietsen lag Van Lierde in negende positie. Tijdens het lopen kan hij wat plaatsen opschuiven, maar die moest hij iets later opnieuw prijsgeven. Hij finisht uiteindelijk in 3u51min en 32 sec.

Les Sables d'Olonnes was Van Lierdes laatste Ironman. Volgende week volgt nog afscheidswedstrijd in Menen, die hij zelf organiseert. Daarna zet de ultrapsporter een punt achter een succesvolle profcarrière van 23 jaar.