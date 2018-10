"Als ik win, ga ik nooit meer terug naar Hawaii." Een tweede overwinning in de moeder van alle triatlons zou dan ook de opperste bekroning zijn voor de carrière van Frederik Van Lierde.

De Menenaar heeft er al een goed seizoen op zitten, maar is er ondertussen wel al 39. Vraag is of zijn ervaring nog kan opwegen tegen het jonge geweld van de buitenlandse toppers.