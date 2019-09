Van Lierde kent offday op WK Ironman

Gustav Iden heeft zondag in Nice het WK Ironman 70.3 gewonnen. De 23-jarige Noor haalde het voor de Brit Alistair Brownlee en de Amerikaan Rodolphe von Berg. Bart Aernouts was de beste Belg op de zesde plaats.

Iden legde de 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen af in 3u55:19. De Noor maakte het verschil in de loopproef. Na vijf km liet hij tweevoudig olympisch kampioen Brownlee achter. De Brit finishte op 2:43 en werd net als vorig jaar tweede, toen na de Duitser Jan Frodeno. Von Berg vervolledigde het podium op 4:09.

Offday voor Van Lierde

Van de drie Belgische profs aan de start tekende Aernouts in Zuid-Frankrijk voor het beste resultaat, als zesde op 8:38 van Iden. De nummer twee van het WK Ironman vorig jaar in Hawaï kwam pas als 44e uit het water, op bijna vier minuten van de leiders. Hij snelde in de fietsproef heel wat concurrenten voorbij, waarna hij in de halve marathon nog vier plaatsen opschoof. Frederik Van Lierde kende een mindere dag en finishte als 29e op 22:46 van Iden. Pieter Heemeryck, vorig jaar vijfde in het WK 70.3, staakte de strijd tijdens het lopen.