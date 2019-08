Van Lerberghe trekt naar Deceuninck-Quick-Step

Bert Van Lerberghe is 26 jaar en profwielrenner sinds 2015. Hij zette uitstekende resultaten neer in de Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse en de Handzame Classic. Volgens Deceuninck-Quick-Step is hij een excellent sprinter en een aanwinst voor het team.

"Ik ben heel blij om deze ploeg te vervoegen. Het is één van de beste teams in de wereld en ik denk dat ik de mannen kan helpen in de sprints en misschien ook tijdens klassiekers. Ik heb het gevoel dat ik nog veel kan bijleren bij dit team", klinkt het bij Van Lerberghe.