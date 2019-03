Het is nog maar de vraag of de 28-jarige Guillaume Van Keirsbulck zaterdag aan de start komt van de Omloop Het Nieuwsblad. De West-Vlaming kampt immers met een vorm van buikgriep.

"In de nacht van donderdag op vrijdag is Guillaume Van Keirsbulck plots ziek geworden", legde sportdirecteur Valerio Piva uit. "Hij kreeg last van een vorm van buikgriep. Het is afwachten of dit goed komt. Indien de medische staf het licht niet op groen zet voor Van Keirsbulck, dan neemt de Pool Pawel Bernas zijn plaats in."