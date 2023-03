Van Japan naar Brugge: hado is sport van de toekomst

Heb je al eens gehoord van de sport hado? De kans is klein maar daar wil Sport Vlaanderen verandering in brengen. Samen met hogeschool Howest openen ze op de sportinnovatiecampus in Brugge een hado-arena.

Hado is een soort trefbal maar dan wel in een virtueel jasje. Heel populair in Japan en binnenkort misschien ook bij ons. Hado is een soort van trefbal in augmented reality. Met een speciale bril en toestel rond de pols kunnen de teams op elkaar schieten en punten scoren. Het spel is bijzonder populair in Japan en komt nu overgewaaid naar Brugge.

"Wereldwijd zijn er al 5 miljoen spelers van hado, vooral in het oosten", zegt Hendrik Tratsaert van Sport Vlaanderen in Brugge.

"Maar er zijn ook al wereldkampioenschappen en het is ook onze bedoeling op termijn eigenlijk ook een hadoteam vanuit België te kunnen afvaardigen op die wereldkampioenschappen."

(lees verder onder de foto)

"Leuk extraatje in sportwereld"

Maar eerst ons land nog veroveren. Je speelt het drie tegen drie in korte spelletjes van 80 seconden.

"Ik dacht eerst van oh maar drie keer tachtig seconden, zo weinig. Maar het is eigenlijk behoorlijk intensief want je wil niet stilstaan want dan ben je een te gemakkelijk target, je probeert zoveel mogelijk te bewegen en ondertussen zo goed mogelijk op te letten om de ander te raken", vertelt hadospeler Greet Smekens.

"Is dit de toekomst van sport? Ik denk wel dat dit een deel uitmaakt van de toekomst van sport. Het is natuurlijk wel belangrijk dat iedereen blijft bewegen. Maar ik denk wel dat dit een leuk extraatje kan zijn binnen de sportwereld", zegt hadospeler Ellen De Nil.

Squashveld wordt hado-arena

Ook als je niet vaak sport, kan je hado spelen in het Sport Vlaanderencentrum van Brugge. Daarvoor hebben ze een squashveld omgevormd tot hado-arena.

"Gaming maakt meer en meer een groot deel uit van de jeugd en hun tijdsbesteding. Het is ook onze bedoeling om die gamende jeugd uit hun zetel te halen en naar Brugge te krijgen om hier kennis te maken met sport en innovatie."