Van der Poel wint nipt, Lampaert met vijfde plaats eerste West-Vlaming in Vlaanderens Mooiste

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft zondagnamiddag de 104e editie van de Ronde van Vlaanderen op zijn naam geschreven. In een sprint met twee bleek de Nederlander net iets sneller dan Wout van Aert (Jumbo-Visma). De eerste West-Vlaming is Yves Lampaert op de vijfde plaats.

Vooraf werd er een duel tussen de drie tenoren Van Aert, Van der Poel en Julian Alaphilippe aangekondigd, en daar leek het eens de koers in een beslissende plooi was gelegd ook op uit te draaien. Nadat echter de Franse wereldkampioen van Deceuninck - Quick-Step op zo'n 35 kilometer van de streep voorin was weggevallen na een aanrijding met een motard, bleven er daar dus nog twee van over.

De achtervolgende groep kreeg de achterstand op de twee leiders niet meer naar beneden en het was dan ook al snel duidelijk dat het in de strijd om de zege tussen de twee crossers zou gaan. Na de laatste beklimming van de Paterberg hadden de twee leiders een voorsprong van meer dan een minuut op de achtervolgers, net voor de laatste vlakke dertien kilometer richting de meet in Oudenaarde.

Centimeters verschil

Meer dan voldoende dus om het uit te houden aan de finish, waar het tot de onvermijdelijke sprint zou komen. Van der Poel probeerde Van Aert in de laatste kilometer al snel uit zijn kot te lokken, maar onze landgenoot hapte niet en leek zo met een licht voordeel aan de sprint te beginnen.

Van der Poel bleek echter net iets sneller en haalde het met een voorsprong van enkele centimeters. De Noor Alexander Kristoff vervolledigde het podium. De Fransman Anthony Turgis werd vierde, voor Yves Lampaert. Met ook nog Dimitri Claeys (6), Oliver Naesen (7) en Tiesj Benoot (10) finishten er vijf Belgen in de top tien.