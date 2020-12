Van der Poel wint laatste cross van het jaar, Michael Vanthourenhout tweede

De Nederlander liet er geen gras over groeien en dicteerde de hele cross zijn wet. Toon Aerts en Michael Vanthourenhout maakten ruim achter Van der Poel het podium vol. Met Wout van Aert en Eli Iserbyt, die out is met een schouderblessure, kwamen in Bredene enkele grote kleppers niet in actie.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de winst eerder woensdag naar Kata Blanka Vas. De 19-jarige Hongaarse was de sterkste nadat ze een lange solo afrondde. Belgisch kampioene Sanne Cant werd tweede voor Alicia Franck, die het haalde na een beklijvende sprint met de Amerikaanse kampioene Clara Honsinger.

Voor Dieter Vanthourenhout en Nicolas Cleppe was het de laatste cross. Beiden hebben afscheid genomen van het veldrijden

Lees ook: