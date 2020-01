Van der Poel wint Kasteelcross in Zonnebeke

De Nederlandse alleswinnaar Mathieu van der Poel mag ook de Kasteelcross in Zonnebeke aan z'n palmares toevoegen, al kreeg de Nederlander dit keer heel wat tegenstand. Vooral Wout Van Aert en Eli Iserbyt maakten het de Nederlander knap lastig, maar in ronde vier besloot de Nederlander dat de tijd gekomen was om de rest achter zich te laten. Op enkele meters fietste van der Poel een voorsprong van zo'n 8 seconden bij elkaar. Wout Van Aert trachtte wel nog om de leider bij te halen, maar kon de afstand op van der Poel niet dichten. Iserbyt moest op zijn beurt Van Aert laten gaan. Hij kon het strakke tempo van Van Aert niet aan en kreeg in de achtergrond opnieuw het gezelschap van Jens Adams en Wietse Bosmans.

Van der Poel bijhalen bleek uiteindelijk onmogelijk te zijn voor Van Aert, maar hij kon z'n voorsprong op het trio Iserbyt-Adams-Bosmans makkelijk behouden. Hij pakte knap de zilveren medaille. In de strijd om de derde plek trok Jens Adams uiteindelijk toch aan het langste eind. Het is zijn eerste podiumplaats dit seizoen.