Van der Poel wint, Iserbyt valt zwaar

Op de Superprestige-cross in Heusden-Zolder is Eli Iserbyt ernstig ten val gekomen. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis met wellicht een elleboogbreuk. De overwinning ging naar Van der Poel. Michael Vanthourenhout werd vijfde.

Iserbyt is niet zonder kleerscheuren uit de cross in Zolder gekomen. De leider in de Superprestige kwam zwaar ten val. De Europese kampioen moest de strijd staken met een elleboogblessure, hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij verliest ook z'n leidersplaats aan Toon Aerts.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) won in Heusden-Zolder de zevende manche. Wout van Aert, geplaagd door een lekke band vroeg in de wedstrijd, eindigde op de tweede plaats, op 38 seconden van de Nederlander. Van der Poels landgenoot Lars van der Haar vervolledigde het podium, op 0:39. Michael Vanthourenhout eindigde vijfde.