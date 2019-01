Van der Poel pakt 100e zege in Gullegem

Mathieu van der Poel heeft in Gullegem zijn 100e veldrit gewonnen. Vermeersch werd tweede, David Van der Poel derde.

8.000 toeschouwers zagen Van der Poel in Gullegem in ronde drie versnellen. Enkel Vermeersch kon mee met de Nederlander. Halfweg hadden beide renners al 16 seconden op de achtervolgers. Twee ronden voor het einde kraakt Vermeersch in de zandbak, Van der Poel slaat direct een kloof van 15 seconden.

De zege komt niet meer in gevaar voor Van der Poel, Gianni Vermeersch eindigt knap tweede, gevolgd door David Van der Poel op de derde plaats.