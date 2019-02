Van der Poel oppermachtig in Middelkerke

Het begon nochtans slecht voor van der Poel in Middelkerke. In de eerste passage van de zandbak struikelde de Nederlander en moest hij direct achtervolgen. Een tiental minuten later is het echter al prijs: van der Poel keert terug en laat iedereen achter zich. De Nederlandse vogel is gaan vliegen en rijdt met veel gemak door de zandbak in Middelkerke. Van der Poel geeft de overwinning niet meer uit handen en scoort 8 op 8 in de Superprestige, een evenaring van Sven Nys in het seizoen 2006-2007.

Michael Vanthourenhout uit WIngene werd uiteindelijk tweede op 17 seconden van van der Poel.

De winst in het eindklassement is voor Mathieu van der Poel, Michael Vanthourenhout eindigt zesde en Gianni Vermeersch uit Klerken eindigt op de negende plaats.