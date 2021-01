Van der Poel maakt het oranje klavertje vier compleet

Nederlander Mathieu van der Poel heeft in Oostende zijn vierde wereldtitel gepakt. Samen met Wout van Aert trokken ze met twee meteen door bij de start, maar nog voor halfweg cross moest de Belg met een lekke band afhaken. Toon Aerts pakt brons.

Mathieu van der Poel zag Wout van Aert al vroeg wegrijden na een valpartij in de tweede ronde. Maar niet veel later reed Van Aert lek, zijn Nederlandse concurrent profiteerde optimaal. Van Aert zag vervolgens de kloof stelselmatig groter worden.

Ereplaatsen voor de West-Vlamingen

Pidcock en Sweeck vielen naast het podium, net als de West-Vlaamse deelnemers. De eerste vinden we terug op plaats zes. Michael Vanthourenhout reed praktisch de hele cross in het gezelschap van provinciegenoot en Europees kampioen Eli Iserbyt, die zevende eindigde. Op plaats twaalf vinden we Gianni Vermeersch.

Voor de 26-jarige MVDP is het de derde wereldtitel op rij, de vierde in totaal. Hij komt zo op gelijke hoogte met Roland Liboton. De Fransman André Dufraisse, de Italiaan Renato Longo en de Zwitser Albert Zweifel behaalden in hun carrière vijf wereldtitels. Erik De Vlaeminck blijft met zeven regenboogtruien recordhouder. Wout van Aert heeft drie wereldtitels op zijn palmares.