Van der Bruggen loodst KV Kortrijk voorbij Cercle Brugge

Omdat Union, na de 2-2 tegen Zulte Waregem met 13 op 15 leider in poule B, geen Europese licentie heeft, is de tweede plaats voldoende om de finale van Play-off 2 te mogen spelen. KV Kortrijk lag in polepositie, maar de kloof met Cercle bedroeg slechts twee punten. De inzet van de West-Vlaamse derby was dus hoog, maar dat bleek niet uit de eerste helft.

2x Van der Bruggen

Pas na de pauze brak de match helemaal open. Hannes Van der Bruggen (54.) kopte Kortrijk op 0-1, maar lang konden de bezoekers daar niet van genieten. Adrien Bongiovanni (55.) bracht de bordjes in evenwicht. Het was de aanvoerder van de Kerels dit seizoen nog niet gelukt om te scoren, maar in Brugge lukte het plots twee keer. Van der Bruggen (76.) trapte de 1-2 netjes binnen.

Op weg naar finale

KV Kortrijk (12 ptn) nadert zo tot op één punt van Union en is goed op weg naar de finale in Play-off 2. Cercle Brugge (7), Zulte Waregem (4), Moeskroen (1) en Waasland-Beveren (1) staan op respectabele achterstand. Zondagavond speelt Waasland-Beveren nog gastheer voor Moeskroen.

