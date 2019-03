Van Den Putte wint Grote Winterprijs in Kuurne

Oedelemnaar Jules Van Den Putte heeft in de hippodroom in Kuurne de Grote Winterprijs gewonnen voor Jos Verbeeck, viervoudig winnaar van de Prix d'Amerique.

Het is voor hem de mooiste zege uit zijn carrière. Want de Grote Winterprijs is goed voor een prijzenpot van 24.000 euro, een wedstrijd dus die iedereen wil winnen. Jules JR Van Den Putte: "Dit is de mooiste overwinning uit mijn loopbaan. Het moet natuurlijk allemaal een beetje meezitten. Maar ik geniet hier echt van. Jos Verbeeck klop je niet elke dag. Nu hij vaak in België rijdt, heb je er wel meer de kans toe. Maar op zo’n wedstrijd als vandaag is dit speciaal."

Mardi Gras is de jaarlijkse hoogdag van de draf in Kuurne.