Van De Steene maatje te groot in Ardooie

27 vrouwen aan de start in Ardooie, waar de regen van de voorbije dagen het parcours in een modderpoel had omgetoverd. Dat maakte de rekening niet van Kim Van De Steene, die meteen in de aanval trok. Katherine Compton, de winnares van 2017, moest al meteen in het defensief, maar zag Van De Steene alleen maar uitlopen. Achter de Amerikaanse leverde Joyce Vanderbeken een verbeten strijd met Alicia Franck voor de derde podiumplaats. Thalitha de Jong, de winnares van 2015, kwam nooit in het stuk voor, en finishte als zesde. De zeer verdienstelijke Jolien Verschueren eindigde op de elfde plaats.

Voorin kwam de overwinning van Van De Steene nooit in gevaar. De renster van Tarteletto-Isorex haalde het met een halve minuut voor op Compton en meer dan anderhalve minuut op Vanderbeken. "Dit had ik niet verwacht, want gisteren voelde ik mij maar tien procent. Ik moet het wel van crossen als Ardooie hebben, want hier kan ik op de eerste rij starten. En wonderwel voelde ik mij vandaag 100 procent. Een opsteker voor de Koppenbergcross."