Van Aert voor Lampaert op BK tijdrijden Middelkerke

Wout Van Aert is in Middelkerke Belgisch kampioen tijdrijden geworden. Hij haalt het in 44 minuten 47 seconden van een sterke Yves Lampaert en een - niet zo - verrassende nieuwkomer Remco Evenepoel.

Frison zorgt voor richttijd

Voor een eerste richttijd zorgt Jonas Rickaert uit Sint-Eloois-Vijve. De renner van Corendon Circus duikt onder de tijd van Stavelenaar Stan Dewulf en klokt af op 47 minuten 23 seconden. Dat is niet kwaad, maar toch een pak minder snel nog dan wat Frederik Frison uit zijn dijen perst. De Kempense achterneef van Herman Frison vlamt over het vlakke Middelkerkse parcours en plaatst met 46 minuten 29 seconden een tijd op de tabellen die ook voor de toppers een zware dobber kan worden.

Lampaert neemt beste start

De echte toppers komen er dan aan. Wout Van Aert, die met de benen van de Dauphiné wel een aardige kans maakt hier. Yves Lampaert, winnaar van de tijdrit in de Ronde van Zwitserland. Hij, in bloedvorm. En Victor Campenaerts, de regerende werelduurrecorderhouder. Hij start als laatste. Door de polders raast ook een jonge wolf : Remco Evenepoel. Hij klokt bij zijn eerste doortocht de snelste tussentijd. Maar even later wordt die alweer verbroken door Wout Van Aert. Het is hard tegen onzacht. Wie absoluut hard gestart is, dat is Yves Lampaert. Aan zijn eerste tussenpunt gooit hij de tussentijd van Van Aert alweer van de tabellen, vlot vijf seconden sneller.

Campenaerts zakt door het ijs, Evenepoel sterk

Victor Campenaerts smelt intussen weg, hij is al gauw 16 seconden trager van Lampaert. Al blijft het machtig spannend. Remco Evenepoel verzwakt nauwelijks en legt de groten het vuur aan de schenen.

Tweestrijd Van Aert - Lampaert

Wout Van Aert wordt toch de voornaamste belager van Lampaert. Geen spatje verval. Hij komt een tweede keer door in 29 minuten 42 seconden. De grote molen wordt rondgedraaid door Yves Lampaert. Maar toch moet hij aan het tweede tussenpunt nu 5 seconden toegeven op Van Aert. Het wordt Van Aert tegen Lampaert.

Evenepoel wordt in zijn eerste BK bij de profs derde. Erg knap. Vraag is of Van Aert verzwakt op het einde. Het antwoord blijkt al snel: neen. Van Aert duikt onder de 45 minuten. Dit is gewoon een alleskunner, en ook de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden. Want Yves Lampaert moet uiteindelijk meer dan een halve minuut toegeven op Van Aert. Die dus verdiend de tricolre pakt.

Uitslag

1 Wout Van Aert 44:47 voor 38,3 km (51,3 gem)

2 Yves Lampaert 45:19

3 Remco Evenepoel 45:26

4 Victor Campenaerts 45:52

5 Frederik Frison 46:29

6 Thomas De Gendt 46:45

7 Tim Wellens 46:51

8 Jimmy Janssens 46:54

9 Nathan van Hooydonck 47:18

10 Jonas Rickaert 47:23

12 Julien Vermote 47:30

13 Stan Dewulf 47:40

13 Guillaume Van Keirsbulck 47:41

17 Stijn Devolder 48:36

18 Aaron Verwilst 48:37

19 Gianni Marchand 48:53

23 Tom Devriendt 49:57