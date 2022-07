Van Aert palmt Roeselare in, maar Lampaert wint

Als een held is Wout van Aert dinsdagavond gevierd op het Dovy Natourcriterium in Roeselare. Hij was er dé blikvanger, samen met Yves Lampaert. Die laatste haalde het in een spurtje met twee. Naar schatting 40.000 wielerfans zakten af naar de Rodenbachstad.

Per helikopter

Als je de groene trui, de prijs voor de strijdlust en drie etappezeges kan pakken in de Tour, dan zijn ook de weken na de Ronde van Frankrijk goed gevuld. Een sponsorverplichting in Den Bosch zorgde ervoor dat van Aert per helikopter werd overgevlogen naar Roeselare. Iets na kwart over zes landde hij op het terrein van Dovy Keukens, de hoofdsponsor van het criterium.

Mensenzee

Roeselare liep dan ook storm voor van Aert. Naar schatting 40.000 wielerfans wilden dé held van de Ronde van Frankrijk van dichtbij door de straten van de stad zien rijden. Zowel in de VIP-tent als langs het hele parcours stonden de mensen rijendik te wachten. (Lees verder onder de foto's)

Wallays verrast gele trui Lampaert

Het Natourcriterium van Roeselare begin met een korte tijdrit. Elke renner krijgt zo de kans om één keer, één rondje, het parcours te verkennen. Een fijn moment voor Yves Lampaert, de winnaar van de proloog van de Tour in Kopenhagen. Hij mocht namelijk in zijn gele trui de minitijdrit van goed twee kilometer afwerken. Toch ging de zege in de tijdrit niet naar "Lampie". Hij werd derde, op één seconde van Wout van Aert en op vier seconden van de winnaar: Jelle Wallays. Zijn tijd van 3 minuten veertien seconden blijft op de tabellen staan.

Lampaert wint in zijn achtertuin

Het criterium zelf, dat was natuurlijk wel de grote Wout-van-Aert-show. Nadat hij - voor de start - aan de lopende band handtekeningen zette, mocht van Aert zelfs een rondje 'skippen' om nadien met een nieuw wiel de koers verder aan te vatten. Hij kruidde zelf ook het spektakel, met de nodige aanvallen in de finale. Maar winnen, dat deed Wout niet in Roeselare. In een spurt met twee moest hij de duimen leggen voor Yves Lampaert.

Van Aert signeert aan de lopende band