Van Aert en van der Poel kruisen de degens op Kasteelcross

Eerder was dat het geval in de Azencross van Loenhout en Gullegem. Die werden beiden gewonnen door de Nederlander. Voor Van Aert en Van der Poel is Zonnebeke nog een test naar het wereldkampioenschap van 2 februari toe. West-Vlaming Eli Iserbyt wil hen tijdens de Kasteelcross alvast het vuur aan de schenen leggen.

Mathieu van der Poel vertoefde in Benicassim op stage maar blies die, door het minder gunstige weer daar, voortijdig af. "Ik werkte op stage vooral naar het wereldkampioenschap veldrijden en het voorjaar op de weg toe. In Zonnebeke kwam ik in 2016 nog aan de start, ik won er toen. Ik kijk wel uit naar deze wedstrijd temeer ook andere toppers in Zonnebeke aan de start verschijnen. Noem de Kasteelcross gerust een ideale test voor wat zondag komt met de wereldbekercross in Hoogerheide en het wereldkampioenschap van volgende week zondag in Dübendorf", meldde Mathieu van der Poel.

In 2015 ging de zege er naar Wout van Aert. Die tekent opnieuw present in West-Vlaanderen. Ook hij heeft er een stage opzitten. "Met Team Jumbo-Visma trokken we op training. Daar werd de focus vooral gelegd op de voorbereiding van het wegseizoen dat er straks aankomt voor mij. In functie van het wereldkampioenschap veldrijden pak ik Zonnebeke graag mee, ook omdat ik nog wat extra wedstrijdritme wil opdoen in aanloop naar de titelstrijd in Zwitserland", verduidelijkte Wout van Aert.

Eli Iserbyt is dan weer dan de man van de streek en ook Gianni Vermeersch wil zich laten opmerken in eigen provincie.

Vorig jaar ging de eindzege bij de mannen naar Kevin Pauwels. Hij haalde het daar voor de Brit Thomas Pidcock en Diether Sweeck. Bij de dames is het uitkijken naar Denise Betsema die terugkeert na schorsing. Het is meteen de eerste veldrit voor de Nederlandse, die graag nog een selectie wil afdwingen voor het wereldkampioenschap. Loes Sels, Ellen Van Loy, de Luxemburgse Christine Majérus en de Française Marion Norbert Riberolle staan er eveneens aan de start. Vorig jaar ging de zege naar Loes Sels. Zij hield onder andere Katerina Nash en Christine Majerus achter zich.