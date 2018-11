Valverde aan de start van Dwars door Vlaanderen

Valverde is meteen de grote blikvanger aan de start in Roeselare op 3 april. De verhuizing naar de woensdag tussen Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen heeft Dwars door Vlaanderen geen windeieren gelegd. Het aantal VIPS is exponentieel gestegen, en het einde is nog niet in zicht.

Het sportieve luik in Waregem zit snor, zowel bij de vrouwen als bij de mannen. Door de nieuwe datum heeft ook het deelnemersveld een upgrade gekregen. De wedstrijd doet ook een nieuwe helling aan: de berg Ten Houtte, amper bekend in het milieu. E3 reed er eens over in 2013, en de Ronde zelf in de tijden van Jan Raas, Eric Vanderaerden en Eddy Planckaert. Er liggen veel kasseien en een piek van 21 procent. Ideaal om het verschil te maken.