Valse noot voor Club NXT na nederlaag tegen Lierse

In de Challenger Pro League, 1B dus, zijn de play-offs bezig. Met Club NXT is het de enige West-Vlaamse ploeg. Vorige week ging wonnen ze nog in Lierse, maar gisteren gebeurde net het omgekeerde. Na een vroege rode kaart won Lierse met 0-1 dankzij een goal van Thibaut Van Acker. In de stand...

De wedstrijd begint met een valse noot voor Club NXT. Perez krijgt na tien minuten al rood voor een elleboogstoot. De thuisploeg is even van slag, maar gelukkig is er Shinton, die pal staat op een centraal schot van De Schryver. Willems is in het strafschopgebied, maar dan vergeet hij Sandra te bedienen. Sandra blijft gevaarlijk opduiken voor het doel van Lierse, maar een kopbal is net iets te moeilijk. Ook het kanon van Lierse is nog niet goed afgesteld. Schouterden mikt hoog over. Met een brilscore van 0-0 gaan beide ploegen de rust in.

In het begin van de tweede helft pakt Thibaut Van Acker uit met een verraderlijk schot. Na een aanval van Lierse staat de ex-Roeselare, ex-Cercle en ex-Club speler op de juiste plaats voor de afvallende bal. Hij plaatst hem rustig buiten het bereik van Shinton en na 64 minuten is het 0-1. Het is al Van Acker wat de klok slaat in The Nest. Hier duikt hij op aan de tweede paal, maar binnenkoppen lukt niet. Het blijft 0-1. Club NXT kan als derde in de stand scherprechter spelen in het titelduel tussen RWDM en Beveren.