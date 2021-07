Vader Vansevenant: "Hij heeft alles gedaan wat hij kon"

West-Vlaming Mauri Vansevenant eindigde pas 77ste op de wegrit in Tokio, maar vader Wim Vansevenant is apetrots op zijn prestatie. "Hij heeft alles gedaan wat in zijn mogelijkheden lag", klinkt het. De Ecuadoraan Carapaz ging lopen met het goud, net voor een ijzersterke Van Aert.

Wim Vansevenant is er steevast van overtuigd dat Mauri een unieke ervaring heeft opgedaan. Hij weet waarover hij spreekt: als wielrenner reed hij zelf mee in de wegrit van de Olympische Spelen in Athene van 2004. Hij hoopt dat zijn zoon in Tokio nog even van de sfeer kan genieten, want over twee dagen stapt hij weer op het vliegtuig richting België.

Vader Vansevenant kijkt met grote ogen naar de prestatie van Van Aert, die een zilveren medaille in de wacht sleepte. "Hij was de beste, de sterkste, de slimste", klinkt het. En de vreugde was des te groter toen na een fotofinish bleek dat hij tweede geëindigd was, en niet derde.

Trotse Van Aert

Die Van Aert is bovendien trots op de Belgische renners. Na de wegrit zei hij dat de Belgen hun rol perfect gespeeld hebben. "Met de Belgen hebben we de tactiek gevolgd zoals we dat vooraf wilden. Ik ben blij dat ik de jongens dan een medaille kan schenken", aldus Van Aert.

Behalve Vansevenant en Van Aert reden ook nog drie andere Belgen mee. Remco Evenepoel eindigde 49ste, Tiesj Benoot 58ste. Op ongeveer 53 kilometer van de finish moest ex-Olympisch kampioen Greg Van Avermaet opgeven.

