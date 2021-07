Uniek: Drie broers van zesling uit Blankenberge met goalbalploeg naar Paralympische Spelen

En opvallend: van de 6 geselecteerden zijn er 3 meerlingbroers: Bruno, Tom en Arne Vanhove. Zij maken deel uit van een zesling, geboren in 1983 in Blankenberge. Alle drie de broers hebben een afwijking aan het netvlies van beide ogen.

Goalbal is een sport voor blinden en slechtzienden die wordt gespeeld in teams van drie tegen drie. Het is de bedoeling om een bal (met een belletje erin) in het doel van de tegenstander te rollen. De spelers dragen een geblindeerde bril om iedereen gelijke kansen te geven.

Bruno Vanhove is kapitein van de ploeg, die al brons haalde op het EK en op het WK. Op de Paralympische Spelen waren de Belgian Bulls er al bij in Peking (2008) en in Londen (2012), waar ze respectievelijk tiende en zevende werden.