Ultraloper Karel Sabbe zet snelste tijd neer op Via Alpina

Dat is een wandelpad in de Europese Alpen dat acht landen doorkruist, onder meer Italië, Slovenië, Duitsland en Zwitserland. Hij startte op 7 juli in het Italiaanse Triëste en kwam vandaag in Monaco aan. Sabbe zette de "Fastest Known Time" neer. Hij deed er dertig dagen, 8 uur en 57 minuten over.

Tijdens zijn stunt werd hij gesteund en aangespoord door zijn kinesist, zijn vrouw en drie vrienden. Om zijn doel te volbrengen moest hij per dag gemiddeld 85 kilometer lopen en moest hij 4800 hoogtemeters trotseren. Dat is het equivalent van elke dag de Mont Blanc op en af lopen.

