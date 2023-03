Ultraloper Karel Sabbe begonnen aan laatste ronde in Barkley Marathons

Zeven deelnemers beginnen aan ronde vier

Naast Sabbe zijn er nog zes anderen die op tijd begonnen zijn aan ronde vier en dat is een record. Een van de prominenten en drievoudig finisher Jared Campbell besliste om niet te starten aan de vierde ronde en is dus uit de wedstrijd. John Kelly, de man die voor het laatst de wedstrijd tot een goed einde kon brengen, begon ook tijdig aan zijn vierde ronde.

Opvallend is dat er ook nog steeds een vrouw in de wedstrijd zit. Jasmin Paris begon rond drie uur 's nachts Belgische tijd aan de vierde ronde. De Britse is nog maar de tweede vrouw ooit na Sue Johnston in 2001 die aan de voorlaatste ronde begint.

Wie live de resultaten wil volgen kan dat doen via deze link.

The 36 hour time limit has been reached. 7 runners are on loop four; no others will join them. #BM100 — Keith (@keithdunn) March 16, 2023

Karel Sabbe finished loop three in 32:46:31. #BM100 — Keith (@keithdunn) March 15, 2023

Karel Sabbe began loop four at 33:00:40. As he went out laz yelled “no cop cars!” #BM100 — Keith (@keithdunn) March 15, 2023

#KarelSabbe passed the Watertower about 1 hour after the first group of 4 runners. Did he take one his famous powernaps?

He never reached that point in his previous participations and still looks very good. #BM100 pic.twitter.com/0mrCRwlR5y — Frank Decorte (@FrankDecorte) March 16, 2023

Karel Sabbe completed loop four in 46:36:57. #BM100 — Keith (@keithdunn) March 16, 2023