Ultrakid met verlamde benen neemt deel aan zwaarste triatlon ter wereld

Ultrakid Johannes Balbaert (12) uit Blankenberge en Ultraman Nico De Neef uit Gent nemen volgende maand deel aan de Ultraman Challenge in Israël, een van de zwaarste triatlons ter wereld.

Op zich al een gigantische uitdaging, maar zeker voor Johannes die sinds z’n 2 jaar verlamd is aan beide benen. Hij wil dan ook een voorbeeld zijn voor anderen en hen laten zien dat een beperking niet in de weg mag staan om je dromen na te streven. Johannes Balbaert - Ultrakid: "Nico kwam op mij af en ik vond het een waanzinnig idee. Ik wou er eigenlijk ook vooral aan meedoen om te kunnen zeggen aan iedereen met een beperking: kom buiten, ga naar buiten, vergeet je beperking, sport, doe iets. Alleen zo kunnen we onze eigen grenzen gaan verleggen."

Het duo traint twee keer per week samen. Ze groeien naar elkaar toe en motiveren elkaar. De triatlon start op 4 maart en de ambitie is duidelijk: samen finishen en liefst niet als laatste.