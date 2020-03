Ultrakid Johannes Balbaert uit Blankenberge is vanmiddag gefinisht op de Ultraman Challenge. Dat is een loodzware triatlon in Israël.

Na 3 helse dagen van 10 km zwemmen, 420 km fietsen en een dubbele marathon lopen, is de jongen van 12 dus samen met zijn begeleider Nico De Neef aangekomen op de Ultraman Challenge in Israël. De jongen raakte op tweejarige leeftijd verlamd, maar dat hield hem niet tegen om te sporten. Het was geen gemakkelijke taak bij loeihete temperaturen, maar Johannes is uiteraard zeer trots op zijn prestatie.

