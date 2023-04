Uitgedunde kopgroep van zeven man begint aan finale van Parijs-Roubaix

Een elitegroepje van zeven man is bezig aan de finale van Parijs-Roubaix. Na een versnelling van Mathieu van der Poel moest onder meer wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch uit Klerken de kopgroep lossen.

De kasseien van Troisvilles vormen de poort van de Hel. Vier vroege vluchters, namelijk Koch, Bax, Hollman en Gee rijden er als eerste over. Met 51km/u in het eerste koersuur gaat het er hard aan toe in het peloton.

Niet veel later kennen heel wat renners pech. Ex-winnaar Peter Sagan valt zwaar in zijn laatste Parijs-Roubaix en moet noodgedwongen opgeven. Het Bos van Wallers-Arenberg komt dichterbij en Van Aert moet van fiets wisselen. Maar Van Aert wacht niet op Wallers en opent de debatten een strook eerder al. John Degenkolb, Christophe Laporte en van der Poel volgen in het wiel.

Een echte elitegroep is op weg naar het Bos. Eenmal het Bos in kent Kasper Asgreen pech door een valpartij midden op de weg. Ook Dylan van Baarle, de winnaar van vorig jaar, ligt op de grond.

Van Aert en co rapen intussen iedereen op die nog voorop reed bij het buitenkomen van het Bos. Daar kent Laporte pech en verliest hiermee kostbare tijd. Daarachter volgen Filippo Ganna, Walscheid, Jasper Philipsen en Gianni Vermeersch. Mads Pedersen kan intussen de sprong maken tot vooraan en ook de anderen sluiten aan.

Deze elf man beginnen aan de laatste 50 kilometer van Parijs-Roubaix. Het peloton volgt al op meer dan twee minuten. Plots versnelt Van der Poel op Mons-en-Pévèle en dunt de kopgroep uit tot zeven man.

