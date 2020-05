UCI maakt nieuwe wielerkalender bekend

1 augustus: Strade Bianche

Strade Bianche 8 augustus: Milaan-Sanremo

Milaan-Sanremo 20 - 23 augustus: nationale kampioenschappen

nationale kampioenschappen 29 augustus - 20 september: Tour de France

Tour de France 7 - 14 september: Tirreno-Adriatico

Tirreno-Adriatico 20 - 27 september: WK

WK 30 september: Waalse Pijl

Waalse Pijl 3 - 25 oktober: Giro

Giro 4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik

Luik-Bastenaken-Luik 10 oktober: Amstel Gold Race

Amstel Gold Race 11 oktober: Gent-Wevelgem

Gent-Wevelgem 14 oktober: Dwars door Vlaanderen

Dwars door Vlaanderen 18 oktober: Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen 20 oktober - 8 november: Vuelta

Vuelta 21 oktober: Driedaagse De Panne

Driedaagse De Panne 25 oktober: Parijs-Roubaix

Organisatie Gent-Wevelgem tevreden

De organisatoren van Gent-Wevelgem zijn verheugd dat de wedstrijd een plaats kreeg op de voorlopige kalender van dit bijzondere wielerjaar. Zij zien het ook als hun verantwoordelijkheid om het wegwielrennen alsnog wedstrijdmogelijkheden in 2020 te geven. Voor sponsors, ploegen, renners en rensters, is het van groot belang dat er nog zoveel als mogelijk kansen zijn om zich te tonen. Een wedstrijd als Gent-Wevelgem in Flanders Fields kon en mocht dan ook niet ontbreken.



Het parcours ondergaat zeker wijzigingen. De traditionele passage over de wegen van Frans-Vlaanderen wordt voor deze editie vermeden. Door de impact van het COVID-19 virus is het niet aangewezen om een wedstrijd te organiseren die de sprong maakt over de landsgrens. Meer nieuws daarover in de komende weken. Het DNA van de wedstrijd wijzigt niet: de Moeren, de Plugstreets en de Kemmelberg blijven behouden.



Voor deze najaarseditie is het wél de bedoeling dat enkel de Elite Mannen en Vrouwen wedstrijden georganiseerd worden. Er zijn nog te weinig zekerheden over het eventueel invliegen van 700 jeugdrenners van over de hele wereld om daarvoor op korte termijn engagementen aan te gaan.