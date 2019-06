UCI keurt tijdrit WK '21 Knokke-Brugge goed

Internationale wielerunie UCI heeft het parcour voor het WK Tijdrijden tussen Knokke en Brugge, in 2021, goedgekeurd.

Volgens Het Nieuwsblad is het nieuws nu officieel. Op het Zand komt het WK Tijdrijden van 2021 aan, de start ligt op de Zeedijk in Knokke-Heist. Een passage door het historisch centrum van de stad bleek niet haalbaar, vanwege de kasseitjes.

Groot feest

De renners zullen Brugge binnenrijden via de Komvest en de Gulden Vlieslaan. De stad wil van de aankomst op ’t Zand een groot feest maken, en gaat die plannen nu verder uitwerken, samen met de organisator.

Het WK wielrennen in Vlaanderen, met de tijdrit Knokke-Brugge, is in de week van 18 tot 26 september 2021.

