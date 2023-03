Twee overtuigende winnaars in Veloopzwem

De kuststad De Haan was traditiegetrouw het decor voor de eerste échte triatlon van het seizoen. 's Ochtends stond een zwemnummer van 500 meter op het programma, 's middags trokken alle atleten naar Sportcentrum Haneveld voor achtereenvolgens 28 kilometer fietsen en 8,6 kilometer lopen.

Onder een bescheiden zonnetje was het Hartwig De Smedt die als eerste de fiets op mocht nadar hij in de voormiddag met een toptijd van 5'46" de snelste in het water was. In zijn zog volgden onder meer Dries Demeulenaere, Joachim Wera en Dieter Boeye. Bij de dames sprong Sonja Skevin als eerste op het zadel. Jonie Vanhoutte, de laureaat van de editie uit 2020, moest meteen achtervolgen.

Weer slaat om, wedstrijd ook

Het deel op de fiets - in totaal goed voor drie rondes, in totaal 28 kilometer - zorgde meteen voor een schifting. In ronde twee bestond de kopgroep uit 19 renners. Dieter Boeye, Hans Van den Buverie en Luka Baert besloten dat het welletjes was en sloegen in het fietsonderdeel een kloofje van vijftien seconden. Jonie Vanhoutte haalde intussen Sonja Skevin bij, Maaike Ryngaert - winnares van vorig jaar - en Floor Martens vervolledigden de top vier in het fietsnummer.

De zon maakte intussen plaats voor een dik pak wolken en aan het eind van ronde drie openden de hemelsluizen. Een ferme regenbui zorgde voor zware omstandigheden, maar dat hield de atleten niet tegen.

Sterk loopnummer

In het loopnummer bouwde Dieter Boeye gestaag zijn voorsprong uit. Hij rekende af met zijn concurrenten, zijn tempo lag voor de andere atleten duidelijk te hoog. Uiteindelijk finisht de atleet van SP&O Mechelen op 1:15:09. De tweede plaats is voor revelatie Quinten Dewaele, die 41 seconden later de eindmeet bereikt. Joachim Wera wordt derde.

Bij de dames was het de jonge mama Jonie Vanhoutte die na het fietsnummer afstand neemt van Sonja Skevin. Door een sterke loopprestatie pakt ze op een overtuigende manier de zege in De Haan. Vorige laureaat Maaike Ryngaert pakte na een knappe inhaalrace de tweede plaats. Sonja Skevin werd verdienstelijk tweede.