Tuerlinckx verlengt contract bij Knack Volley Roeselare

Straks begint hij zijn dertiende seizoen bij de Roeselaarse kampioenenploeg. Sinds zijn komst naar Knack Volley groeide de prijzenkast van ‘golden boy’ Hendrik aan met zeven bekerwinsten, zes landstitels en vijf supercups. Samen met de ploeg boekte hij ook een hele reeks Europese successen in de Champions League competitie. Individueel werd Hendrik ondertussen viermaal verkozen tot Speler van het Jaar (2013, 2014, 2017, 2018).

Buitenlandse interesse

Knack Volley wil Hendrik Tuerlinckx bedanken voor zijn loyaliteit t.o.v. de club. Er was in het tussenseizoen heel wat interesse voor hem van enkele buitenlandse topclubs. Maar Hendrik koos opnieuw voor zijn “club of hearts”. Of zoals hij zelf liet weten op zijn facebookpagina: “Het afgelopen seizoen was not finished in the club I love. Captain @ your service”.